السيسي: «ثقتي في الشباب بلا حدود.. وهم على قدر المسئولية»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «نجاح مؤتمرات الشباب كانت حافزًا لي أن تستمر، وأن نتوسع فيها، حيث إنها خلقت حلقة تواصل بين الدولة والشباب».

أضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب: «أكون في غاية السعادة وأنا في وسط أبنائي من شباب مصر الواعي، وأستمع لهم وأناقشهم لصياغة رؤية مشتركة».

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أوضح أن مبادرة «اسأل الرئيس» تمثل آلية فعالة جديدة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في إنشاء أكاديمية لإعداد الشباب، مؤكدًا أن «ثقته في شباب مصر لا حدود لها»، مستكملًا: «إذا حصلوا على الفرصة للقيادة سيكونون على قدر المسئولية».