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السيسي: «ثقتي في الشباب بلا حدود.. وهم على قدر المسئولية»

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السيسي: «ثقتي في الشباب بلا حدود.. وهم على قدر المسئولية» السيسي: «ثقتي في الشباب بلا حدود.. وهم على قدر المسئولية»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن «نجاح مؤتمرات الشباب كانت حافزًا لي أن تستمر، وأن نتوسع فيها، حيث إنها خلقت حلقة تواصل بين الدولة والشباب».

أضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب: «أكون في غاية السعادة وأنا في وسط أبنائي من شباب الواعي، وأستمع لهم وأناقشهم لصياغة رؤية مشتركة».

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أوضح أن مبادرة «اسأل الرئيس» تمثل آلية فعالة جديدة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في إنشاء أكاديمية لإعداد الشباب، مؤكدًا أن «ثقته في شباب مصر لا حدود لها»، مستكملًا: «إذا حصلوا على الفرصة للقيادة سيكونون على قدر المسئولية».

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التحرير

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