السيسي: «لن نترك حقنا ممن دعم الإرهاب وشارك في قتل أبنائنا»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «الدولة تواجه الإرهاب بلا هوادة ولا تراجع»، مؤكدًا أن الإرهابيين قتلة سعوا في الأرض فسادًا، ولا بديل عن مواجهتهم واستئصال شرورهم.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب: «لابد أن تكون هناك منظومة تتكامل فيها الجهود الأمنية والمجتمعية لمواجهة الإرهاب».

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وناشد المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، موجهًا تحذيرًا للدول الراعية للإرهاب: «ما تزرعونه من شر ليس عنكم ببعيد، وهو جريمة ضد الإنسانية، ولن نفرط في أخذ حقنا ممن دعم الإرهاب وشارك في قتل أبنائنا وسفك دمائهم الطاهرة».