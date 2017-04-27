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السيسي: «لن نترك حقنا ممن دعم الإرهاب وشارك في قتل أبنائنا»

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السيسي: «لن نترك حقنا ممن دعم الإرهاب وشارك في قتل أبنائنا» السيسي: «لن نترك حقنا ممن دعم الإرهاب وشارك في قتل أبنائنا»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن «الدولة تواجه الإرهاب بلا هوادة ولا تراجع»، مؤكدًا أن الإرهابيين قتلة سعوا في الأرض فسادًا، ولا بديل عن مواجهتهم واستئصال شرورهم.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب: «لابد أن تكون هناك منظومة تتكامل فيها الجهود الأمنية والمجتمعية لمواجهة الإرهاب».

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وناشد المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، موجهًا تحذيرًا للدول الراعية للإرهاب: «ما تزرعونه من شر ليس عنكم ببعيد، وهو جريمة ضد الإنسانية، ولن نفرط في أخذ حقنا ممن دعم الإرهاب وشارك في قتل أبنائنا وسفك دمائهم الطاهرة».

 

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التحرير

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