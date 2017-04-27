وكيل وزارة الصحة الجديد بدمياط: "أنا تحت أمر المريض"

دمياط – محمد إبراهيم:

تعهد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف الجهود لتوفير جميع المستلزمات الطبية للمستشفيات وتقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأكمل، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم مع مديري المراكز الطبية في القرى والمدن لتقديم الدعم الفوري حال أي طارئ.

وأوضح الخطيب، في تصريح لـ"مصراوي"، أنه بحث مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم، اليوم الخميس، سبل توفير ما تحتاجه المستشفيات وتطوير المنظومة الصحية من أجل تقديم خدمة متميزة، فضلاً عن لم الشمل داخل مديرية الصحة عن طريق التعاون بين جميع القيادات، وتابع بقوله "أنا تحت أمر المريض".

وأضاف أن المحافظ شدد على أهمية تواجد الأطباء والممرضين في المستشفيات في مواعيد النوبتجيات المقررة، إلى جانب تكليفه بمراجعة ما من شأنه إعاقة العمل ونشر ثقافة العمل الجماعي ونبذ الخلافات بين أفراد المنظومة.

يأتي ذلك بعدما أحال المحافظ 15 من العاملين بمستشفى ميت أبو غالب المركزي للتحقيق بمديرية الشئون الصحية لعدم انضباطهم الإداري، إذ تغيب 5 من الأطباء وانصرف 4 آخرون بدون إذن أو خطوط سير، فضلاً عن انصراف 6 من الإداريين أثناء مواعيد العمل الرسمية.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة الجديد، تولى مهام منصبه بعد استبعاد الدكتور جمال عبد الناصر، قبل أيام، كما جرى تكليف الدكتور جمال الزيني بمنصب وكيل مديرية الشئون الصحية.