مصرع جامعية وإصابة أخرى إثر حادث انقلاب سيارة بنويبع

جنوب سيناء - أحمد السيد:

لقيت طالبة جامعية مصرعها وأصيبت فتاة أخرى، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد كمين وادي وتير التابع لمدينة نويبع.

جرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى نويبع المركزي.

كان الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تلقى إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد كمين وادي وتير، كانت في اتجاهها إلى ميناء نويبع.

أسفر الحادث عن مصرع فتاة جامعية وإصابة أخرى، ونُقلت الجثة والمصابة إلى مستشفى نويبع المركزي، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.