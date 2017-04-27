المتناوي بديلًا لحازم الهواري في الجبلاية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مصدر داخل اتحاد الكرة، إنه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس على ترشيح مجدي المتناوي، عضو المجلس السابق، في الانتخابات التكميلية على مقعد حازم الهواري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إلى أن الأيام الماضية شهدت جلسة بين أعضاء مجلس إدارة الجبلاية استعرضوا خلالها بعض الأسماء لاختيار أحدهم ليصبح بديلًا للهواري، وتم الاسقترار على اسم المتناوي، وهو مارحب به الأخير.

شاهد أيضا

يذكر أن الثنائي حازم وسحر الهوار، عضوا مجلس إدارة الجبلاية، تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية إشهار إفلاسهما، وتم إيداع حازم في سجن برج العرب، بينما تم إيداع سحر في سجن دمنهور العمومي.