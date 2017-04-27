أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

المتناوي بديلًا لحازم الهواري في الجبلاية

Google+ Print
المتناوي بديلًا لحازم الهواري في الجبلاية المتناوي بديلًا لحازم الهواري في الجبلاية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مصدر داخل اتحاد الكرة، إنه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس على ترشيح مجدي المتناوي، عضو المجلس السابق، في الانتخابات التكميلية على مقعد حازم الهواري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إلى أن الأيام الماضية شهدت جلسة بين أعضاء مجلس إدارة الجبلاية استعرضوا خلالها بعض الأسماء لاختيار أحدهم ليصبح بديلًا للهواري، وتم الاسقترار على اسم المتناوي، وهو مارحب به الأخير.

شاهد أيضا

يذكر أن الثنائي حازم وسحر الهوار، عضوا مجلس إدارة الجبلاية، تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية إشهار إفلاسهما، وتم إيداع حازم في سجن برج العرب، بينما تم إيداع سحر في سجن دمنهور العمومي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات

فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات

شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا

شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا

«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم

«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم