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شاهد بالفيديو: منازل بكاملها يبتلعها نهر بثواني

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شاهد بالفيديو: منازل بكاملها يبتلعها نهر بثواني شاهد بالفيديو: منازل بكاملها يبتلعها نهر بثواني

في مقاطعة دلتا الميكونج في آن جيانغ، بنيت منازل على حافة النهر بشكل مباشر دون ترك مسافة أمان  بين مكان البناء وحافة النهر، الأمر الذي جعل المياه مع مرور الوقت تجرف التربة من تحت هذه المنازل، فباتت الأرضية تحتها هشة للغاية.

ويظهر بمقطع الفيديو كيف ابتلع النهر هذه المنازل والبالغ عددها 14 منزلا، وذلك خلال ثوان معدودة، وعاش سكان تلك المقاطعة لحظات مروعة وهم ينظرون كيف تنهار المنازل والذي تم بشكل مفاجئ.

 

ولكن من حسن حظ أصحاب تلك البيوت، أنه تم إخلاؤهم منها مسبقا من قبل السلطات المحلية، بسبب أن هذه المنازل لا تحمل التراخيص اللازمة، ولا تتوفر فيها عوامل الأمان المطلوبة، شاهد اللحظات المروعة في هذا الفيديو.

 

المصدر : مصرفايف

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