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كسر أنف مصري وسحل آخر لمحاولتهما إنقاذ فتاة من 6 شباب بالكويت

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كسر أنف مصري وسحل آخر لمحاولتهما إنقاذ فتاة من 6 شباب بالكويت كسر أنف مصري وسحل آخر لمحاولتهما إنقاذ فتاة من 6 شباب بالكويت

تعرض مصريان بالكويت، للضرب المبرح، ما أدى إلى كسر أنف أحدهما، حينما حاولا إنقاذ إحدى الفتيات من قبضة 6 شباب من جنسيات مختلفة تجمعوا عليها وأوسعوها ضربا.
 
وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، تجمع 3 كويتيين وسعودي وعماني وشخص «بدون» -غير محدد الجنسية-، على فتاة وأوسعوها ضربًا في منطقة الشاليهات جنوب البلاد بسبب خلافات غير معروفة، وحين فزع مصريان لتخليصها كُسر أنف أحدهما ونال الآخر من الضرب نصيبًا.
 
وأضافت الصحيفة: «ارتفع صراخ فتاة من غير محددي الجنسية "البدون" مستغيثة بمن ينقذها من أيدي ستة شبان اجتمعوا عليها ضربًا ترك آثاره على وجهها ومناطق مختلفة من جسدها، لم تجد سوى مصريين انبريا للدفاع عنها وتخليصها ممن «تعنتروا» عليها، فانهال الستة عليهما ركلًا ولكمًا ما تسبب في كسر أنف أحدهما».
 
وبحسب مصدر أمني، فإن عددًا من مرتادي الشاليهات أبلغوا غرفة عمليات وزارة الداخلية فسارع إلى المكان رجال نجدة أمن الطرق، والذين تمكنوا من السيطرة على الشبان الستة، ليتبين أنهم ثلاثة كويتيين وسعودي وعُماني و"بدون"، وتم إلقاء القبض عليهم، فيما أسعفت الفتاة والمصريين إلى مستشفى العدان.
 
وذكر المصدر أن المصابين حصلوا على تقارير طبية تظهر ما تعرضوا له على أيدي ضاربيهم، وتوجهوا إلى قسم الشرطة، وبإحالتهم إلى وكيل النيابة أمر بتقييدها جناية اعتداء بالضرب وأذى بالغ، فتمت إحالة الشبان الستة إلى مكتب مباحث الأحمدي، وجارٍ التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة.
 
 
 
المصدر : فيتو

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