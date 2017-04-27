أحكام بالسجن ضد 7 أشخاص في قضية "طحن" بائع السمك بالمغرب

الرباط – (أ ف ب)

اصدرت محكمة مغربية احكاما بالسجن تتراوح ما بين خمسة وثمانية أشهر على سبعة اشخاص على خلفية قضية مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات.

وقتل فكري (31 عاما) في 28 اكتوبر 2016 في مدينة الحسيمة اثناء احتجاجه على مصادرة السلطات لكمية من السمك والتخلص منها بسبب اصطيادها في غير موسمها.

وتسبب مقتله في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وصدر قرار المحكمة الاربعاء بعد محاكمة 11 شخصا بتهمة القتل غير المتعمد من بينهم مسؤولون من هيئة الصيد ووزارة الداخلية وموظفون في شركة النظافة، بحسب النيابة المحلية.

وفي بيان نقلته وكالة الانباء المغربية قالت النيابة أن المحكوم عليهم بالسجن يواجهون كذلك غرامات بقيمة 55 دولاراً (50 يورو) وبرىء أربعة متهمين اخرين.

واستأنفت النيابة العامة الأحكام التي صدرت عقب محاكمة لم تستمر سوى يومين. ومنحت المحكمة لوالدي فكري تعويضا لم تحدد قيمته.