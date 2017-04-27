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بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

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بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

قال وزير والتجارة الداخلية علي مصيلحي إن الأزمة التي يواجهها المجتمع حالياً من ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة كان لابد منها بعد اتخاذ قرار التعويم الذي كان أمراًحتمياً لإنقاذ الإقتصاد المصري – بحسب قوله.
 
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة " " ، ان الوزارة تستعد لتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان ، وهي بصدد تنظيم معرض أهلاً رمضان وسيتم إقامته في 10 أماكن بكل محافظة بخلاف موقعه الأساسي في أرض المعارض .
وأكد على أن الوزارة في تعاون دائم مع مشروع "جمعيتي" ومنافذ التوزيع المتحركة التي يمتلكها جهاز الخدمة الوطنية والشرطة بالإضافة إلى الغرف التجارية التي ساعدت في توفير المعرض في أماكن متعددة .
 
ووعد الوزير أن السلع الأساسية وأيضاً المكملة سيتم توفيرها في المعرض بسعر الجملة أو أقل ، لافتاً إلى ان هناك تعاون مجتمعي كبير للتسهيل على المواطن ومحاولة تخفيف اعباءه فيما يخص إرتفاع الأسعار .
 
وعن زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان ، قال مصيلحي إن وزير المالية كان مسافراً الفترة السابقة لذلك لم يتم إعتماد هذا القرار ، ولكنه سيسعى جاهداً لتحقيقه قبل رمضان ،متابعاً " قبل ان أعد الناس بأي شيء هناك إجراءات لابد إعتمادها من خلال مجلس الوزراء ولضيق الوقت قد لن نتمكن من تحقيق هذا الأمر ".
 
 
 
 
 
 
المصدر : مصراوي

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