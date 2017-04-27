مقتل عامل على يد سائق بالبدرشين بسبب "ركنة"

كتب - محمد شعبان:

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني؛ متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ على إثر تشاجره مع سائق بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى الحوامدية العام، بوصول سامح أحمد عبد القوي، 27 عاما، عامل، مصابًا بنزيف بالمخ.

وكشفت تحريات اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أن مشادة كلامية وقعت بين المصاب وسائق يدعى "أحمد.م"، 30 عاما؛ بسبب إيقاف الأخير لسيارته أمام محل عمل المصاب، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها السائق على العامل بحجر محدثا إصابته التي تسببت في وفاته.

وتمكن العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.