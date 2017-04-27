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بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس قبل زيارة بابا الفاتيكان

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مصراوي Masrawy

مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس (1)مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس (1)

مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس (2)مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس (2)

مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس (3)مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس (3)

مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس (4)مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات الأديرة والكنائس (4)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، وعدد من قيادات المديرية والأمن الوطني، اليوم الخميس، خدمات الكنائس والأديرة والمطرانيات بسوهاج، قبيل ساعات من الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان للقاهرة، وما يصاحبها من أحداث مهمة.

وشدد مدير أمن سوهاج على الخدمات المكلفة بتأمين تلك الأماكن الحيوية، بضرورة ملاحظة الحالة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وعمل نقاط تفتيش قبل المداخل بمسافة كافية، ووجود العنصر النسائي من جانب الكنيسة على الأبواب.

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