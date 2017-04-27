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الطيب يفتتح الجلسة الرئيسية لمؤتمر الأزهر للسلام

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كتب - محمود مصطفى:

تصوير - محمود بكار:

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الأزهر للسلام بأحد فنادق القاهرة، بحضور وفود وشخصيات من جميع أنحاء العالم.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية القس الدكتور جسم وينكلز الامين العام للمجلس الوطني للكنائس بالولايات المتحدة والقس أولاف فيكس الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والأنبا بوﻻ ممثلا عن البابا تواضروس والدكتورة أمل عبدالله رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات والدكتور عبد العيسي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والبطريرك برثلماوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية ويختتم الجلسة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر.

ويناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية، تتمثل في: معوقات السلام في العالم المعاصر.. المخاطر والتحديات، إساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، الفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما علي السلام، وثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول.

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