ضبط ١٠ كيلو حشيش بحوزة عاطل في مصر القديمة

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ضبط الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عاطل لمزاولته تجارة المخدرات بمصر القديمة وبحوزته ١٠ كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن "عبده.س"، 29 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان، يزاول نشاطًا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مكانا لتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 10.250 كيلو جرام، مبلغ مالي 1800 جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.