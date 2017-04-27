أخبار عاجلة

تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر -
وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام -
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية" -
توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
بالصور.. هكذا تنسقين "البنطلون" الأسود القماش مع ملابسك -
دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!! -
8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط ١٠ كيلو حشيش بحوزة عاطل في مصر القديمة

Google+ Print
ضبط ١٠ كيلو حشيش بحوزة عاطل في مصر القديمة ضبط ١٠ كيلو حشيش بحوزة عاطل في مصر القديمة

مصراوي Masrawy

ضبط ١٠ كيلو حشيش

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ضبط الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عاطل لمزاولته تجارة المخدرات بمصر القديمة وبحوزته ١٠ كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن "عبده.س"، 29 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان، يزاول نشاطًا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة القديمة مكانا لتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 10.250 كيلو جرام، مبلغ مالي 1800 جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" يكشف أذرع الرقابة الإدارية التي يثق فيها السيسي: "ضابط في كل وزارة"

"مصراوي" يكشف أذرع الرقابة الإدارية التي يثق فيها السيسي: "ضابط في كل وزارة"

انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا

انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا