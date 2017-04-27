السجن المشدد 15 عاما لشقيقين متهمين بسرقة صاحب محل بالإكراه بكرداسة

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار فرغلي مخلوف وعضوية المستشارين وفيق مكاوي وهشام عبد الظاهر، شقيقين غيابيا، بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بسرقة صاحب محل بالإكراه بكرداسة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين أحمد عبد الله محمود وشقيقه محمود بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه محمود نادى سيد بالإكراه بمعاونة آخر مجهول بأن باغتوه بمحله وطعنه المتهم الأول بسلاح أبيض محدثا إصابته وخر مغشيا عليه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة مبالغ مالية من المحل خاصته.

وقال المجني عليه محمود نادي إنه حال تواجده بمحله باغته المتهمان وطعنه الأول بسلاح أبيض فأحدث اصابته فخر مغشيا عليه واكتشف بعدها سرقة أموال من خزينة المحل.

وأكد النقيب أحمد عاطف سيد، معاون مباحث مركز شرطة كرداسة بأن تحرياته السرية حول الواقعة توصلت إلى صحة حدوثها وارتكاب المتهمين للجريمة برفقة ثالث مجهول لم تتوصل التحريات إليه.