ضبط 12 متهمًا في واقعة التعدي على الشرطة بمنيا القمح

الشرقية - فاطمة الديب

ألقى ضباط المباحث بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، القبض على 12 متهمًا، من أصحاب الكافيتريات غير المرخصة؛ لتعديهم علي قوات الشرطة المكلفة بتأمين تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء قيام الأجهزة الأمنية، بتفيذ قرارات إزالة عدة بمدينة منيا القمح للكافيتريات المخالفة وغير المرخصة، رشق أصحابها القوات بالطوب والحجارة.

وتمكنت القوات من تحديد المتهمين وضبط 12 منهم، وحُرر محضر لهم، وتنفيذ العديد من القرارات، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، بإشراف المستشار ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.