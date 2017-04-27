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بالفيديو.. السيسي يتفقد نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة

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بالفيديو.. السيسي يتفقد نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة بالفيديو.. السيسي يتفقد نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة

التحرير

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تفقد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة، في إطار جولته لتفقد أعمال المدينة الجديدة، كما التقط العاملون بالنادي والشباب صور تذكارية مع رئيس الجمهورية.

وانطلقت الدورة الثالثة لفعاليات مؤتمر الشباب، يوم الثلاثاء الماضي، في محافظة الإسماعيلية، والذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور 1200 شاب وفتاة، فضلًا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة، والمقام تحت عنوان "ابدع انطلق"، فى إطار استمرار تواصل الدولة المصرية مع الشباب.

ودارت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، أمس الأربعاء، حول آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والسكان والتنمية بمحور قناة السويس.

كما تفقد "السيسي" سير العمل في أنفاق قناة السويس واعدًا الانتهاء من العمل بالأنفاق في 30 يونيو المقبل، وأن يكون 99% من العاملين في المشروع مصريين.

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التحرير

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