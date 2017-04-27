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شاهد| «السيسي» يُبعد كاميرا التليفزيون المصري أثناء حديثه مع اللواء كامل الوزير.. لهذا السبب

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شاهد| «السيسي» يُبعد كاميرا التليفزيون المصري أثناء حديثه مع اللواء كامل الوزير.. لهذا السبب شاهد| «السيسي» يُبعد كاميرا التليفزيون المصري أثناء حديثه مع اللواء كامل الوزير.. لهذا السبب

قام الرئيس أثناء تفقده سير العمل بوحدات الإسكان بمدينة الإسماعيلية الجديدة  بتصرف تلقائي، حيث أبعد عدسة كاميرا التليفزيون المصري، وذلك أثناء حديثه الجانبي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء ” كامل الوزير” ليلقى إليه بالتعليمات الهامة.

يعترض على عدم انتهاء المشروع

حيث جاء هذا الموقف التلقائي اعتراضاً من ” السيسي” على عدم انتهاء المشروع في المدة المحددة له، والذي كان من المقرر  أن ينتهي هذا المشروع في مدة عام، حيث طلب منه العاملين مد المشروع لعام ونصف نظراً لوجود التربة الصعبة.

 

وكان الرئيس قد تفقد مشروع الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة، وكان برفقته وزير الدفاع  الفريق ” صدقي صبحي” واللواء كامل الوزير، وعدد من الشباب المشاركين في هذا المشروع، وذلك على جانب المؤتمر الوطني للشباب المقام بالإسماعيلية.
شاهد الفيديو..

 

المصدر : مصرفايف

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