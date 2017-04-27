بالصور.. "الجينز المطين" موضة جديدة بـ 425 دولار.. والسبب مفاجأة

شيماء مصطفى

قبل عدة سنوات ظهرت تقليعة "الجينز الديرتى" وأثار ذلك الجينز بالأجزاء الباهتة منه الكثير من الجدل ولا يزال البعض حتى الآن عاجزين عن تقبله، فماذا عن الموضة الجديدة للجينز الذى يبدو وكأنه ملوث ببقع الطين؟

الجينز المطين

هذا الجينز الجديد تم طرحه للبيع مؤخرًا فى المتاجر العالمية مقابل 425 دولار والسبب وراء تصميمه الغريب أوضحتها الشركة المنتجة له على موقعها على فيسبوك قائلة إن "هذا الجينز يجسد ملابس العمل الشاقة فى أمريكا، مع طلاء بألوان الطين لتظهر أنك لست خائفًا من النزول بملابسك المتسخة".

الجينز مطروح للبيع بـ 425 دولار

هذه الفكرة أثارت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان من بين الانتقادات ما كتبه الممثل الأمريكى "مايك رو" حيث اعتبر ما كتبته الشركة تقليل من العمل ومن أصحاب المهن البسيطة.

وأضاف: "هذا الجينز ليس أزياء ولا موضة وإما زى للأثرياء الذين ينظرون للعمل بسخرية، وهو ليس مبدع".

تدوينة مايك رو عن الجينز

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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