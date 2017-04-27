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قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

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قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

مصراوي Masrawy

قوات إسرائيلية تعتقل فلسطنيين

تل أبيب - (د ب أ):

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 14 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية.

ولم تذكر الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت الخبر اليوم الخميس، ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وأضافت أن القوات ضبطت معمل لإنتاج الوسائل القتالية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

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مصراوي Masrawy

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