بدء الموسم الثامن لمهرجان «القاهرة للموضة» في كايرو فيستفال سيتي مول

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ينطلق مهرجان القاهرة للموضة، بنسخته الثامنة هذا العام بالتعاون مع "كايرو فيستفال سيتي مول"، بداية من اليوم 27 وحتى 29 أبريل الحالي برعاية شركة OPPO خبير السيلفي، وذلك على المسرح المدرج بكايرو فيستفال سيتي مول.

ويقام مهرجان القاهرة للموضة هذا العام على مدار 3 أيام، إذ يفتح أبوابه أمام كل من الرواد والناشئين في مجال تصميم الملابس.

ويتسم المهرجان بأنه الحدث الأبرز لاكتشاف المواهب الجديدة في مجال الموضة، وستتضمن الفاعلية كعادتها كل عام عرض لعدد من مصممي الأزياء الموهوبين الذين تظهر أعمالهم للمرة الأولي، كما ستخصص فقرة لعرض أعمال المصممين العالميين مثل التصميات الرائعة للمصممة الأردنية "هاما حناوي" التي قامت بعمل عدة تصميمات لملكة الأردن رانيا العبد الله.

ويتشرف المهرجان هذا العام بانه سيكون ملتقي لمجموعة رائعة من العارضين، حوالي 20 عارضاً، وذلك في منطقة الممشي في "كايرو فيستفال سيتي مول"، كما سيتضمن بازار علي مدار الثلاث أيام سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتي الثانية عشر منتصف الليل، وذلك بدون دعوات رسمية.

هذا وسيتضمن الحفل يوم الثامن والعشرين من أبريل الجاري أكثر من 10 عروض أزياء ساحرة علي المسرح، ونعدكم بأن هذه العروض ستقدم لكم أخر اتجاهات الموضة في الشعر والتجميل.

وتقتحم شركة "DHL" للمرة الثانية صناعة الموضة. إذ خصصت الشركة جائزة كبري سيتم الاعلان عنها مع نهاية الاحتفال، تمنحها للأعمال المميزة وهو ما سيخلق منافسة ساخنة بين المصممين.

وتستقبل السجادة الحمراء هذا العام أكثر من 300 فرد من كبار الشخصيات، وهم ممثلون عن وسائل إعلام عالمية، ونخبة كبيرة من مجتمع الموضة.

وتعرب إدارة مهرجان القاهرة للموضة عن سعادتها بتعاونها مع كايرو فيستفال سيتي مول للمرة الثامنة، و لشراكتها للمرة الأولي مع شركة OPPO العالمية.

وقال سام حُسن المدير العام لكايرو فيستفال سيتي مول إن شركته تحرص دائما علي دعم صناعة الموضة في مصر، وكذلك تدعم رواد الأعمال وذلك من أجل مستقبل أكثر اشراقاً.

وأضاف أن المنحة التي يقدمها كايرو فيستفال سيتي مول للمرة الثانية من خلال كلية لندن للموضة ما هي إلا وسيلة أخري لمساندة صناعة الموضة المصرية، من خلال اعطاء مصمم الأزياء الأدوات التي تجعله الأفضل في مجال الأزياء عالميا.

وعبر عمر مدكور الرئيس التنفيذي لمهرجان القاهرة للموضة، بالنيابة عن جميع فريق المهرجان عن شكره وامتنانه لجميع الشركاء والرعاة، الذين ساندوا المهرجان لكي يخرج بمستوي أفضل.