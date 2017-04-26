المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها

شيماء مصطفى

اضطر المخرج المصري، سامح عبد العزيز، لحذف روبي من أحد مشاهد مسلسله الجديد "رمضان كريم"، بعد تأخرها عن التصوير لمدة ساعتين كاملتين، رغم حضور كل الأبطال المشاركين معها في المشهد.

وقال مصدر من داخل المسلسل، لـ24، إن هذا المشهد كان من المقرر أن يجمع روبي بريهام عبد الغفور وسيد رجب، إلا أن المخرج اضطر لإجراء تعديل عليه بحذف بطلة المسلسل منه، بعد تأخرها عن التصوير لمدة ساعتين، حيث وصلت إلى موقع التصوير متأخرة، وفوجئت أن المشهد صور بدونها مما أثار غضبها الشديد.

ويشارك في بطولة "رمضان كريم" روجينا ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز وحسن حسني وإنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبد الله.

المصدر : 24

شبكةعيونالإخبارية

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