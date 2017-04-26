نشوى مصطفى تتلقى هدية من أحد متابعيها: «هافضل أحمد ربنا لحد ما أموت»

شيماء مصطفى



نشرت الفنانة نشوى مصطفى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة هدية تلقتها من شخص من بين جمهورها.

وعلقت «مصطفى» على الصورة قائلة: «لما اصحى من النوم ألاقى حد ما اعرفوش باعت لى الصورة دى، هافضل أحمد ربنا لحد ما أموت على نعمة محبة الناس اللي سبحانه بيسخرهم لي من غير حول ولا قوة منى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حبيبى يا الله».

كانت الهدية ورقة مدونا عليها: «ربنا يوفقك يا نشوى ويخليلك مريم وعبدالرحمن ويفرحك بيهم»، والتقطت صورتها بجوار الكعبة المشرفة.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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