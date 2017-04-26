رمضان على الأبواب.. تعرف على أسعار ياميش رمضان بسلاسل «الراية ماركت»

شيماء مصطفى

تطرح سلسلة فروع «الراية ماركت» مجموعة من العروض والتخفيضات على ياميش رمضان؛ بمناسبة اقتراب حلول الشهر الكريم.

وتشمل الآتي: «بلح فاخر 800 جم بـ 19.50 جنيها، بلح فاخر توليدو 700 جم بـ20.95 جنيهًا، بلح ناشف فاخر إكسترا وزن بـ14.95 جنيهًا، بلح ناشف ملكابي وزن بـ 11.95 جنيهًا، مشمشية إكسترا 250جم بـ23.50 جنيهًا».

وتشمل أيضا: «بندق لوز حصى 250جم بـ22.50 جنيهًا، جوز هند مستورد ب250 جم بـ 13.50 جنيهًا، الرؤية قمر الدين 14.95 جنيها، توليدو قمر الدين سوري بـ 22.95 جنيها، قمر الدين مصري 400 جم بـ 9.75 جنيهًا».

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads