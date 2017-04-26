حظك اليوم برج الحمل الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط



عاطفياً: احزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط بسرعة، الظروف مناسبة جداً، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام



صحياً: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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