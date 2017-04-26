أخبار عاجلة

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي -
«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء -
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا" -
اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا" -
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا» -
السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا» -
السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا» -
السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها» -
السيسي: «الفساد بقى ثقافة.. وقولت لرئيس الرقابة بلاش تعلنوا كل حاجة» -
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

أوغندية في الـ37 من عمرها تنجب 38 طفلا من رجل واحد

Google+ Print
أوغندية في الـ37 من عمرها تنجب 38 طفلا من رجل واحد أوغندية في الـ37 من عمرها تنجب 38 طفلا من رجل واحد

قال سياسي أوغندي، اليوم الأربعاء، إن مواطنة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاما لديها 38 طفلا من بينهم أربع مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية.

وأنجبت مريم ناباتانزي من قرية كابيمبيري، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة كمبالا، جميع أطفالها من نفس الرجل.

وقال سامارى موسينيرو عضو مجلس المقاطعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن أعمار الأطفال تتراوح بين أربعة أشهر و23 عاما.

وقال موسينيرو، إن المرأة تكافح من أجل دعم أطفالها لأنها لا تتلقى أي مساعدات مالية من والدهم.

وأضاف أن السياسيين من المنطقة قاموا بجمع مساعدات حكومية لتوفير بذور الذرة لنباتانزى كي تقوم بزراعتها لمواجهة أعباء المعيشة.

 

 

 

المصدر : الشروق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار