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طريقة بسيطة للقضاء على السلوليت بالقهوة

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طريقة بسيطة للقضاء على السلوليت بالقهوة طريقة بسيطة للقضاء على السلوليت بالقهوة

مصراوي Masrawy

طريقة بسيطة للقضاء على السلوليت بالقهوة

كتب - هشام عواض:
يصيب مرض السيلوليت، الكثير من النساء نتيجة تراكم تحت الجلد على شكل كتل تجعل شكل الجلد متجعدًا وغير محبب.

هذا بالأخص في منطقة البطن والأرداف والفخذين، وهناك حل طبيعي لعلاج هذا المرض بشكل فعال وسريع ودون أضرار، وهي بواسطة القهوة، بحسب ما ذكرت مجلة "elle" البريطانية.

المكونات
ا كوب من بن القهوة
3 ملعقة كبيرة ملح البحر أو السكر
6 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
فرشاة

الطريقة
امزجي جميع المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس، ثم قومي بفرد المزيج على الأماكن المراد علاجها مع التدليك لتنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم، ثم قومي بتغليف هذه المنطقة بالبلاستيك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

عقب ذلك قومي بشطف الأماكن بالماء، وكرري هذه العملية 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع.

 

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