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دراسة تؤكد المشروبات الغازية الدايت تسبب سكتة دماغية وخرف

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دراسة تؤكد المشروبات الغازية الدايت تسبب سكتة دماغية وخرف دراسة تؤكد المشروبات الغازية الدايت تسبب سكتة دماغية وخرف

أكدت دراسة حديثة أجريت على الأشخاص الذين يقومون بشرب المشروبات الغازية الدايت، وبعد الدراسة والفحص تم إثبات أن تلك الأشخاص معرضون أكثر من غيرهم من الأشخاص العاديين أنهم معرضون للخرف والسكتة الدماغية، وتلك الدراسة أجريت على أشخاص يقومون بتناول المشروبات الغازية الدايت علبة في  اليوم الواحد أو أكثر، وأن تلك الأشخاص عليهم التوقف عن تلك الأمر لكونه غير صحي وخاصةً على الأطفال والغير بالغين لأنهم مازالوا في مرحلة النمو .

أما بالنسبة للكبار  عدة أزمات تسببها المشروبات الغازية الدايت مثل الأزمة القلبية والسمنة، فعند تحلية المشروبات الغازية الدايت بالسكر الصناعي لا يعني أنها ليست ضارة أو تسبب سمنة فعامل زيادة الوزن متناسب مع عامل زيادة الوزن للمشروبات الغازية المحلاة بالسكر لايوجد فرق بين كليهما على الإطلاق نفس الأضرار .

جدير بالذكر أن تلك الدراسة تم إجرائها على ما يقرب من 4300 شخص يقومون بتناول المشروبات الغازية الدايت، وتم التأكد من خلال الفحص أن تلك الأشخاص معرضون أكثر من غيرهم للسكتة الدماغية وأمراض السمنة وغيرها من الأمراض المميتة، هذا بجانب مرض هشاشة العظام الذي سبق وعاني منه الكثير من الأشخاص مستهلكون المشروبات الغازية التي تحتوي على سكر وكذلك معاناتهم من مشاكل في الكبد والكلى ومرض النقرس.

يذكر أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن شرب تلك المشروبات بعد كل وجبة تجعلهم يهضمون الطعام بشكل أسرع ولكن هذا الإعتقاد خاطئ تماماً والعكس صحيح أن تلك المشروبات تعمل على عسر الهضم وتسبب تقرح في المعدة .

 

 

المصدر : فايف

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