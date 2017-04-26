بالمستندات || خالد علي يتقدم بإنذار على يد محضر لمجلس النواب لتنفيذ أحكام بطلان اتفاقية التنازل عن «تيران وصنافير»

أعلن خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، التقدم بإنذار على يد محضر إلى مجلس النواب لتنفيذ أحكام الإدارية العليا ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

وكتب "علي" في حسابه عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: تقدمنا بإنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب لتنفيذ أحكام الإدارية العليا ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وبتأييد أحكام القضاء الإداري برفض الإشكالات، وبالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وقد رفض مجلس النواب استلام الإنذارات، فتم إعلانهم بها عن طريق النيابة العامة".

المصدر : البداية