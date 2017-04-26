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بالفيديو || عقد قران" حمدي المرغني "واسراء عبد الفتاح " وحديث خاص لحمدي المرغني قبل عقد القران .. ضحك

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بالفيديو || عقد قران" حمدي المرغني "واسراء عبد الفتاح " وحديث خاص لحمدي المرغني قبل عقد القران .. ضحك بالفيديو || عقد قران" حمدي المرغني "واسراء عبد الفتاح " وحديث خاص لحمدي المرغني قبل عقد القران .. ضحك

توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفنى ونجوم لحضور عقد قران الفنان "حمدى الميرغنى" على عروسه "إسراء عبد الفتاح" فى مسجد المشير بالتجمع وكان من أول الوافدين الفنان أشرف عبد الباقى، وعلى عبد الرحمن، وماجد المصرى، ومصطفى خاطر وقد التف الحضور حول الفنان أشرف عبد الباقى وبقية الفنانين لالتقاط صور تذكارية بطريقة السيلفى معهم.

يذكر أن الفنان حمدى الميرغنى كان قد نشر صور خطوبته الرسمية على زميلته بفرقة "مسرح مصر" إسراء عبد الفتاح، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "ألف مبروك عليا ربنا رزقنى بأطيب وأحن وأجمل إنسانة فالكون.. بحبك أوى" كما نشرت إسراء صورة أخرى من حفل الخطوبة عبر حسابها، معلقة عليها: "مخطوبة رسميا".

وانهالت على الصور التعليقات المباركة لهما، داعين الله أن يتمم لهما على خير، بينما مازح البعض الميرغنى بسبب تخليه عن شعره المجعد من أجل هذه المناسبة السعيدة.

وذكر أن ثنائى فرقة "مسرح مصر" أعلنا الارتباط بشكل رسمى منذ عدة أيام، وذلك بعد تردد الكثير من الشائعات الفترة الأخيرة التى لم يؤكدها أو ينفيها أى منهما.

 

 

 

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