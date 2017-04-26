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اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد"
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:52 مساءً
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:49 مساءً
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:47 مساءً
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:43 مساءً
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:42 مساءً
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:42 مساءً
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:42 مساءً
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:42 مساءً
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:42 مساءً
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
مؤتمر الشباب - رئيس الوزراء : الأسباب الرئيسية لإرتفاع الأسعار وخطة الحكومة لمواجهة هذا الإرتفاع
DMC
DMC
الأربعاء 26 أبريل 2017 02:58 مساءً
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:52 مساءً
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:31 مساءً
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