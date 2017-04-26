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عاجل| مقتل أمين شرطة بطلقتين في الرأس والصدر أمام منزله بمنطقة فيصل

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عاجل| مقتل أمين شرطة بطلقتين في الرأس والصدر أمام منزله بمنطقة فيصل عاجل| مقتل أمين شرطة بطلقتين في الرأس والصدر أمام منزله بمنطقة فيصل

لقى صباح اليوم الأربعاء أمين شرطة مصرعه بعد تعرضه لإطلاق النيران عليه في الصدر والرأس أثناء خروجه من منزله بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة ذاهباً إلى عمله.

أشار مصدر أمني اليوم بمديرية أمن الجيزة من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع المصرية، أن أمين شرطة تابع لإدارة النقل والمواصلات، يدعى”  حجاج سيد” ويعمل بخدمات تأمين المترو التابعة لإدارة شرطة النقل والمواصلات، حيث انه من أبناء محافظة المنيا ومقيم في القاهرة.

واشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أت التحريات الأولية لرجال المباحث كشفت تعرض أمين الشرطة لتلقي طلقتين، وذلك أثناء التوجه لعمله، ويحاول رجال المباحث عمل التحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادث

 

المصدر : مصرفايف

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