ممنوع تسمية حديثي الولادة باسماء إسلامية في هذه الدولة

شيماء مصطفى

بدات بعض الدول تأخذ منحى عدائي تجاه الاسلام، لما تم ربط العمليات الارهابية من قبل متطرفين اسلاميين بالاسلام، ومن قبيل ذلك، فقد نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، بأنه قامت السلطات المحلية في منطقة شينجي يانغ الويغورية، ذات الحكم الذاتي في الصين، بوضع قائمة ضمنتها عددا من الأسماء ذات مدلول اسلامي يُحظر قطعيا على الأسر أن تسمي أطفالها من هم حديثي الولادة بأي من هذه الأسماء.

وقد فرضت سلطات تلك الدولة عقوبة على من يسمون اولادهم باسماء اسلامية تتمثل بالمنع من الحصول على الرعاية الصحيةالممولة من الحكومة، ومن التعليم، وتشمل الاسماء التي تحمل مدلولا اسلاميا أو ترتبط بالدين الاسلامي ، ويُحظر إطلاقها على حديثي الولادة في هذه الدولة مثل:إسلام ، قرآن، صدام، مكة المكرمة.

يبلغ تعداد السكان المسلمين في شينجيانغ نحو 23 مليون مسلم وفق ماذكرته الصحيفة، وكانت السلطات المحلية في هذه المنطقة ، في وقت سابق قد أطلقت حملة واسعة ضد التطرف الديني، لدرجة منع الرجال من إطلاق لحاهم، ومنعت النساء من ارتداء النقاب، مما وصفت ذلك المديرة الاقليمية لفرع هيومن رايتس ووتش ” صوفي ريتشاردسون”، بأنها إجراءات فيها انتهاك صارخ للحق في حرية الدين والتعبير>

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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