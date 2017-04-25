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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: القمر في برجك يثير فضولك من أجل توسيع الآفاق، وتكسب أرباحاً غير متوقعة وانتبه من ضلوع بعض الزملاء في عمليات مشبوهة

عاطفياً: العلاقة المبتدئة قد لا تستطيع مقاومة الضغوط والحملات المتتالية، وتكون أحداث هذا اليوم بمثابة امتحان حاسم لاستقرارها وديمومتها

صحياً: حافظ على برودة أعصابك، الإرهاق يؤدي إلى مشكلات في المعدة لن تتخلص منها بسهولة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : اب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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