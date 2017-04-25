بالصور- حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
حفل اختيار حسناء روسيا 2017
كتبت - أسماء حمدي:
شهدت العاصمة الروسية، موسكو" مساء الاثنين حفل اختيار حسناء روسيا لعام 2017.
وتوجت "آنا جريشكو" بلقب حسناء روسيا لعام 2017 بعد منافسة قوية مع بنات جلدتها في المنافسة النهائية، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.
يذكر أن مسابقة حسناء روسيا تختلف عن مسابقة ملكة جمال روسيا، والتي أجريت 16 أبريل الجاري وتوجت بها بولينا بوبوفا.
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