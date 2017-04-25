حيل تساعدك على تقطيع البصل دون دموع

مصراوي Masrawy

كتبت - هاجر حاتم:

تظل مشكلة تقطيع البصل أحد المشاكل التي تواجه ربات البيوت، حيث يتسبب البصل في دموع وحرقان في العينين أثناء التقطيع، نتيجة الإنزيمات التي تنبعث من البصل وهي عبارة عن غاز حمض الكبريتيك الذي بمجرد اتصاله بماء العينين يسبب الدموع.

وهنا إليك عدة طرق بسيطة وسهلة لتقطيع البصل دون كل هذا العناء، وفقًا لما ذركه موقع wikihow:

تقطيعه تحت الماء

هذا سيمنع الانزيمات من التطاير، ويحجبها عن عينيك

أداة التقطيع

أصبحت منتشرة بشكل كبير في الأسواق، فهي تسهل عليكِ عملية التقطيع كثيرًا، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى كهرباء، حيث يمكنك إستخدامها في أي وقت وأي مكان.

النظارات الواقية

ولا نعني بها هنا النظارات العادية، فالنظارات الواقية هي تشبه إلى حد كبير نظارات الغطس، حيث تمنع وصول إنزيمات حمض الكبريتيك إلى العينين.

تجميد البصل





تجميد البصل قد يساعد في إبطال مفعول تلك المواد التي تسبب حرقة العينين، إلا أن تلك الطريقة غير محبذة كثيرًا، لأنها قد تفقد البطل نكهته.