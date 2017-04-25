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اتحاد الكاراتيه: سندعم رضوى عرفة لوقوعها في «المنشطات» دون تعمد

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اتحاد الكاراتيه: سندعم رضوى عرفة لوقوعها في «المنشطات» دون تعمد اتحاد الكاراتيه: سندعم رضوى عرفة لوقوعها في «المنشطات» دون تعمد

التحرير

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أكد ايمن عبد الحميد، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أنه سيواصل مساندة بطلة منتخب رضوى عرفة، حتى تخرج من أزمتها بسبب عقوبة الإيقاف التي فرضت عليها من قبل لجنة المنشطات لمدة أربعة أعوام، خاصة وأنها لم تتعمد تناول المنشطات.

وتعهد رئيس الاتحاد في تصريح للصحفيين مساء أمس، بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالتقدم بالاستئناف لرفع العقوبة، وقال إنه أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة يؤكد خلاله دعمه الكامل للاعبة منتخب الفراعنة.

من جانبها توجهت اللاعبة رضوى عرفة، بالشكر إلى رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وقالت إنها لم تتناول أي منشطات وكل ما تم اكتشافه مادة منشطة دخلت الجسم من خلال الطعام "اللحوم"، وعلمت بعد ذلك أنه تم تحذير الرياضيين من تناول اللحوم التي يتم استيرادها لأنها تتضمن نسبة من المواد المنشطة.

وأوضح رئيس اتحاد الكاراتيه، أنه تم مخاطبة اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات لتقديم استئناف ضد قرار إيقافها من الاتحاد الدولي، بسبب إيجابية العينة الخاصة بها بوجود مادة الروكتوبمين، التي تدخل في تكوين علف الماشية وبالتالي ظهرت في اللحوم المستوردة، مؤكدًا أن الاتحاد سيتحمل كل التكاليف لتقديم الاستئناف.

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التحرير

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