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بالفيديو.. البدري يوضح موقف غالي ومتعب وإيفونا وعمرو بركات

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بالفيديو.. البدري يوضح موقف غالي ومتعب وإيفونا وعمرو بركات بالفيديو.. البدري يوضح موقف غالي ومتعب وإيفونا وعمرو بركات

التحرير

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أوضح حسام البدري، المدير الفني للأهلي، أن الإصابة كانت السبب الرئيس في ابتعاد حسام غالي، قائد الفريق عن التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أن عمرو السولية، لاعب مهم وينتظر منه الكثير في المستقبل.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن أكرم توفيق، واحد من الخيارات الهامة له في مركز ارتكاز الوسط، وأن الفرصة متاحة أمام عمرو بركات، لإظهار قدراته في الفترة المقبلة.

وأشار مدرب القلعة الحمراء، إلى عماد متعب، نجم هحوم الفريق، مؤكدًا أنه طالبه بتطوير العنصر البدني لديه، وأنه يحتاج جميع اللاعبين في الخط الأمامي ومن بينهم أيضًا عمرو جمال.

وعن مكانية عودة المهاجم الجابوني ماليك إيفونا، للفريق مجددًا، قال البدري، إنه لاعب مميز وسريع، وسسفكر في الأمر إذا اتيحت فرصة للتعاقد معه. 

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التحرير

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