مصر الأولى عربيًا على مستوى بحريات العالم .. والمفاجأة هذا ترتيبها عالمياً !!

سمر العشري

كشف موقع “غلوبال فاير”، المتخصص في الشؤون العسكرية، أن القوات البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة على مستوى بحريات العالم، والأولى عربيا.

وقال الموقع، بحسب ما نقلته “روسيا اليوم” اليوم الإثنين، إن وصول القوات البحرية المصرية لهذه الدرجة المتقدمة عربيا وعالميا يأتي نظرا لقدراتها، وعدد الوحدات التي تمتلكها، حيث تمتلك نحو 320 قطعة بحرية مختلفة، منها 11 فرقاطة، و9 غواصات و174 لنش مرور ساحليا، بالإضافة إلى عدد كبير من لنشات الصواريخ، وزوارق بحرية من طراز غويند.

ويهتم موقع “غلوبال فاير” الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا له، بالشؤون العسكرية والأمنية، وأنشأه عدد من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، ويعد إحدى أبرز المؤسسات البحثية الأمريكية المتخصصة في تقديم قواعد بيانات تحليلية عن القوى العسكرية بالعالم.

وبحسب الموقع، فإن البحرية التركية جاءت في المركز 12 على مستوى العالم، وجاءت إسرائيل في المركز 36.

وقد استقبلت القوات المسلحة المصرية، مؤخرا غواصة ألمانية الصنع، تحمل اسم “تحيا مصر ”.

المصدر : أونا

شبكةعيونالإخبارية

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