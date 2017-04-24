حوادث قطارات مترو الأنفاق.. متى تنتهي؟

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لم يكن حادث مترو الأنفاق الخط الأول "حلوان - المرج"، اليوم الإثنين، الأول من نوعه، فقد سبقه حادث مأساوى منذ أقل من عامين، وتحديدا فى 27 أبريل 2015، حينما انقلب أحد قطارات الخط الثالث وتحطم جزء كبير منه، بعد اصطدامه برصيف محطة العباسية، وأسفر عن ذلك إصابات خطيرة لحقت بسائق القطار وكادت أن تودى بحياته، إلى جانب الحوادث الفردية التي تنوعت بين اصطدام ودهس وقتل وانتحار.

كان قد احتك قطار مع آخر في أثناء دخوله من محطة طرة البلد إلى ورشة طرة البلد للتخزين، وانقلب منه 3 عربات من على خط السكة الحديد.

ففى 19 ديسمبر 2007 وقع حادث ارتطام قطار المترو برصيف محطة حلوان، مما أسفر عنه إصابة 43 شخصا، وحدوث تلفيات في مبنى المحطة.

وفى 22 أكتوبر 2008 كان الحادث المؤسف الذي راحت ضحيته مواطنه؛ إذ لقت مصرعها تحت عجلات المترو عند نزولها من العربة – المخصصة للسيدات – وأغلق السائق الباب على قدميها وتحرك ليسحبها من على القضبان مسافة 15 مترا، وتمر على جسدها عربتان.

وفى 6 نوفمبر 2010 اندلع حريق بغرفة الكهرباء الخاصة بإشارات مرور المترو بمحطة المرج القديمة، مما أدى لتوقف الحركة بالكامل في الاتجاهين، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وفي 19 نوفمبر 2010 حدث هبوط أرضي بلغ عمقه ثلاثة أمتار وعرضه 4 أمتار، بين محطتي المعادي وثكنات المعادي بالخط الأول المرج – حلوان؛ بسبب أعمال حفر تحت القضبان لتركيب ماسورة مياه أسفل تلك المنطقة، الأمر الذي أدى لتوقف حركة القطارات وحدوث شلل مروري وتكدس آلاف المواطنين على أرصفة المحطات، وفي الأسبوع نفسه تعطل أحد القطارات المقبل من الجيزة باتجاه شبرا بعد خروجه من محطة الشهداء، وقبل وصوله لمحطة مسرة بمسافة قصيرة فوجئ الركاب بانقطاع التيار الكهربائي عن جميع العربات، الأمر الذي اضطرهم لكسر الأبواب والخروج والسير على القضبان حتى محطة مسرة، ليفاجأوا بأن المترو خلفهم مما تسبب في حالة هلع شديد وفزع للركاب.

وفى 7 نوفمبر 2012 أطاح قطار المترو بطالب وزميلته وشرطى، ليحولهم إلى أشلاء بمنطقة طرة، وسط ذهول المواطنين وركاب المترو.

وفى 13 نوفمبر2014 حادث أخر داخل قطار 108، بالقرب من محطة حدائق حلمية الزيتون، وحدائق الزيتون، بالخط الأول المرج - حلوان، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.

وفى 27 أبريل 2015 وقع الحادث المأساوى وهو خروج مترو العباسية في الخط الثالث عن شريط السكة، بعد اصطدامه برصيف محطة العباسية، وأسفر عنه إصابة سائق القطار إصابات بليغه.

وفى 20 مارس 2017 لقت فتاة عشرينية حتفها أسفل عجلات القطار بمحطة مترو الدقي، وفى 13 مارس 2017 لقت سيدها مصرعها أثناء عبورها من السكة والقضبان بمحطة مترو طره الأسمنت.