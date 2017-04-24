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زيادة التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة بـ7 مليار جنيه

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زيادة التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة بـ7 مليار جنيه زيادة التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة بـ7 مليار جنيه

التحرير

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اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين، برئاسة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجس إدارة الهيئة، الموازنة التخطيطية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعام المالي 2017/2018.

أوضحت والي، أن لجنة فض التشابك بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، قامت بتدقيق مديونية ناتجة عن التزامات وزارة المالية و التي قدرت بـقيمة 55.7 مليار جنية، بعدما تم الاتفاق على سداد المديونية على عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة وتسدد في يناير من كل عام بعائد سنوي 9% على أن يتم سداد الدفعة الأولي في يناير 2018.

من جانبه، أشار محمد سعودي، القائم بعمل رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - إلى أنه من المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الصندوق ما قيمته 144.99 مليار جنيه مقابل مبلغ 107.9 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017 ، وذلك زيادة نسبتها 34.3% ، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2017/2018 إلى مبلغ 89 مليار جنيه مقابل 78 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 بزيادة نسبتها 14.1%.

وأكد سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التـأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه من المستهدف أن تبلغ جملة الإيرادات للصندوق ما قيمته 84.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 69.5 مليار جنيه عن العام المالي الماضي ، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2017/2018 إلى 70 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه عن العام الماضي بزيادة نسبتها11%.

 

 

 

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التحرير

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