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بالفيديو.. كيف تزرعين الفاكهة والخضراوات "أورجانيك" في مطبخك؟

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بالفيديو.. كيف تزرعين الفاكهة والخضراوات "أورجانيك" في مطبخك؟ بالفيديو.. كيف تزرعين الفاكهة والخضراوات "أورجانيك" في مطبخك؟

مصراوي Masrawy

كيف تزرعين الفاكهة والخضراوات الـ"أورجانيك" في مطب

كتب - هشام عواض:

يتسبب غلاء الأسعار في دفع ربة المنزل لتوفير أكبر قدر من مشتريات البيت وتقليل المصاريف وذلك بشراء السلع الأرخص والتي تتميز بالجودة أيضا، وتهتم بتوفيرالأطعمة الصحية لأسرتها.

ومن الأغذية التي تجعل صحتك أفضل هي "الأغذية العضوية" والمعروفة بالـ"الأورجانيك"، التي لا يدخل في مكوناتها أي مواد كيميائية، ولا يسمح للمزارعين بإستخدام المبيدات الصناعية أو الجينات المعدلة وراثيًا فيها وإستخدام الأسمدة المشتقة من البترول ومياه الصرف في الري.

لكن هذه الأغذية مرتفة للغاية بالمقارنة مع غيرها، ولهذا نقدم طريقة لزراعة الفاكهة والخضراوات "الأورجانيك"، بشكل سريع وبسيط في مطبخك، بحسب موقع "Tasty"، في الفيديو التالي.

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