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السيسي يصل القاهرة قادمًا من السعودية

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السيسي يصل القاهرة قادمًا من السعودية السيسي يصل القاهرة قادمًا من السعودية

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب– طه عبيد:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي, ظهر الاثنين، مطار القاهرة قادمًا من العاصمة الرياض بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين.

وفتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، استراحة الرئاسة لاستقبال الرئيس، فور إقلاع طائرته من الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداع "السيسي" في قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد؛ الوزير المرافق، وقائد قاعة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار الركن محمد بن علي العواجي، وسفير لدى المملكة ناصر حمدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

يُذكر أن الرئيس المصري بدأ أمس زيارة رسمية للمملكة، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض أمس؛ حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

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