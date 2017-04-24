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سما المصري لمنتقديها: «نعل جزمتي أنضف بكتير من عقولكم»

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سما المصري لمنتقديها: «نعل جزمتي أنضف بكتير من عقولكم» سما المصري لمنتقديها: «نعل جزمتي أنضف بكتير من عقولكم»

 
وجهت الراقصة سما المصري رسالة لمنتقديها، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"؛ ونشرت صورة لها وهى تنظر إلى الأعلى كدليل على الشموخ.
 
وعلقت على هذه الصورة، قائلة: " يهاجمونني.....ويسخرون مني.... وفي النهاية يتلهفون لرؤيتي والتقرب مني... نعم إنها طبيعة البشر.....لا ألتفت لهم ولا لأقوالهم.. أنظر أمامي وإلى أعلى على هدفي فقط..... هدفي في السماء.... معي في سمائي فقط سمائي أنا وحدي وليس لي شريك... فيهاجم من يهاجم وليسخر من يسخر وفي النهاية لانتصر.... نعم سأنتصر وسترون.... سأسحقهم جميعًا تحت أقدامي لأن نعل جزمتي أنظف بكتير من عقول مدعي الشرف".
 
سما المصري لمنتقديها: «نعل جزمتي أنضف بكتير من عقولكم»
 
سما المصري لمنتقديها: «نعل جزمتي أنضف بكتير من عقولكم»
 
 
المصدر : فيتو

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