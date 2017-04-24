بالفيديو.. عمرو أديب : "هذا الحكم تاريخي وهيغير حاجات كتير في مصر"

أشار الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - إلى حكم محكمة القضاء الإداري في شأن أحقية الأم التي تحوز عقد زواج عرفي في قيد نجلها باسم الزوج المدعى عليه بصفة مؤقتة ، واصفًا الحكم بأنها "تاريخي" وسيغير أشياء كثيرة في المجتمع المصري .
وكشف أديب في برنامجه المذاع على قناة "On E" أن المحكمة اعتبرت عقد الزواج العرفي سندًا لإصدار وثيقة الميلاد ، مؤكدة أن الوثيقة في ذاتها لا تعني إثبات النسب ، وإنما مجرد قرينة بسيطة (أي يجوز إثبات عكسها بشتى وسائل الإثبات أمام المحكمة) .
وعلق أديب: "دة كلام جديد لانج .. قبل كدة كانوا بيقولوا مبيستجلش لكن دلوقت أي واحدة معاها عقد زواج عرفي تقدر تنسب الواد لزوجها ".
وكشف أديب في برنامجه المذاع على قناة "On E" أن المحكمة اعتبرت عقد الزواج العرفي سندًا لإصدار وثيقة الميلاد ، مؤكدة أن الوثيقة في ذاتها لا تعني إثبات النسب ، وإنما مجرد قرينة بسيطة (أي يجوز إثبات عكسها بشتى وسائل الإثبات أمام المحكمة) .
وعلق أديب: "دة كلام جديد لانج .. قبل كدة كانوا بيقولوا مبيستجلش لكن دلوقت أي واحدة معاها عقد زواج عرفي تقدر تنسب الواد لزوجها ".
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المصدر : بوابة القاهرةإعلان - Ads إعلان - Ads