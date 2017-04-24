بالفيديو.. عمرو أديب : "هذا الحكم تاريخي وهيغير حاجات كتير في مصر"

شيماء مصطفى

أشار الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - إلى حكم محكمة القضاء الإداري في شأن أحقية الأم التي تحوز عقد زواج عرفي في قيد نجلها باسم الزوج المدعى عليه بصفة مؤقتة ، واصفًا الحكم بأنها "تاريخي" وسيغير أشياء كثيرة في المجتمع المصري .



وكشف أديب في برنامجه المذاع على قناة "On E" أن المحكمة اعتبرت عقد الزواج العرفي سندًا لإصدار وثيقة الميلاد ، مؤكدة أن الوثيقة في ذاتها لا تعني إثبات النسب ، وإنما مجرد قرينة بسيطة (أي يجوز إثبات عكسها بشتى وسائل الإثبات أمام المحكمة) .



وعلق أديب: "دة كلام جديد لانج .. قبل كدة كانوا بيقولوا مبيستجلش لكن دلوقت أي واحدة معاها عقد زواج عرفي تقدر تنسب الواد لزوجها ".



شاهد الفيديو:

المصدر : بوابة القاهرة

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads