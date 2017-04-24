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بالفيديو.. عمرو أديب : "هذا الحكم تاريخي وهيغير حاجات كتير في مصر"

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بالفيديو.. عمرو أديب : "هذا الحكم تاريخي وهيغير حاجات كتير في مصر" بالفيديو.. عمرو أديب : "هذا الحكم تاريخي وهيغير حاجات كتير في مصر"

أشار الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - إلى حكم محكمة القضاء الإداري في شأن أحقية الأم التي تحوز عقد زواج عرفي في قيد نجلها باسم الزوج المدعى عليه بصفة مؤقتة ، واصفًا الحكم بأنها "تاريخي" وسيغير أشياء كثيرة في المجتمع المصري .

وكشف أديب في برنامجه المذاع على قناة "On E" أن المحكمة اعتبرت عقد الزواج العرفي سندًا لإصدار وثيقة الميلاد ، مؤكدة أن الوثيقة في ذاتها لا تعني إثبات النسب ، وإنما مجرد قرينة بسيطة (أي يجوز إثبات عكسها بشتى وسائل الإثبات أمام المحكمة) .

وعلق أديب: "دة كلام جديد لانج .. قبل كدة كانوا بيقولوا مبيستجلش لكن دلوقت أي واحدة معاها عقد زواج عرفي تقدر تنسب الواد لزوجها ".


شاهد الفيديو:

 

المصدر : بوابة القاهرة

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