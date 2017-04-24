أول رد من حازم إمام على مرتضى بعد إزالة اسمه من على بوابة الزمالك (صورة)

شيماء مصطفى

رد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة على إزالة لافتة تحمل اسمه من على بوابة النادي الأبيض عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" .



ونشر حازم إمام صورة لقميصه مع الزمالك معلقا "اكيد دي احسن من اليافطه ".



وأزال نادي الزمالك اللافتات التي تحمل أسماء نجوم الزمالك السابقين حازم إمام، وعبدالحليم علي، وأيمن يونس صباح الأحد بناء على قرار من مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.



وجاء قرار مرتضى بعد الخلاف الذي دب معهم مؤخرًا، حيث رفض عبدالحليم الانضمام للجهاز المعاون للبرتغالي أوجستو إيناسيو، فيما انتقد الثنائي الآخر انسحاب الزمالك من مباراة المقاصة بالدوري.



ووضع مرتضى اسمي، فاروق جعفر، وبدر حداد، نجمي الزمالك السابقين، بدلا منهم.



المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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