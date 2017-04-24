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عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب

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عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب

تشهد حركة قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق، “اتجاه حلوان المرج”، صباح اليوم الإثنين 24 أبريل حالة ارتباك شديدة على طول الخط، نتيجة تحويل القطارات من محطة المعصرة للقادم من حلوان، ومن محطة طرة البلد للقادم من المرج.

وأثارت حالة الارتباك هذه غضب المواطنين الذين يستخدمون الخط الأول لمترو الأنفاق، وخاصة بعد طلب المسئولين بمحطة مترو المعادي منهم بالتوجه لموقف الأتوبيس، لاستقلال المترو من محطة دار السلام، نظرا لوجود عطل بعد خروج 3 عربات عن القضبان من قطار طرة البلد مساء أمس.

ومن جانبه فقد أكد المتحدث الرسمي باسم شركة المترو “أحمد عبد الهادي”، من خلال بيان صحفي اليوم، على أن الحركة ستعود لطبيعتها خلال ساعات، عقب انتهاء رفع آثار الحادث، مشيرا إلى أن الفنيون يواصلون رفع عربات قطار طرة البلد الخارج، وإعادتها إلى مسارها على شريط المترو.

وجدير بالذكر، أن قطار طرة البلد احتك بقطار آخر مساء أمس، أثناء اتجاهه للتخزين بورش طرة البلد، مما أسفر عن خروج 3 عربات عن القضبان وتعطل حركة القطارات بالخط الأول.

 

المصدر : مصرفايف

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