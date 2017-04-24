عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

ما زالت الحوادث مستمرة وما زال دم المصريين ينزف ليل نهار على الطرقات، فمنذ قليل وقع حادث مأساوي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الاسكندرية وذلك في الكيلو 22 باتجاه القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي لها صباح اليوم، عن وفاة اثنين من العمال وإصابة 18 شخص، فى حادث انقلاب السيارة، وأشار رئيس هيئة الاسعاف الكتور أحمد الأنصاري، أنه فور وقوع الحادث وإبلاغ هيئة الإسعاف به تم الدفع بـ 10 سيارة إسعاف مجهزة خلال 7 دقائق فقط.

كما أشار أشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، إلى أنه تم نقل جميع المصابين وحالتي الوفاة إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد.

المصدر : مصرفايف