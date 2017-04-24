فرنسا.. إعلان النتائج الرسمية لجولة الانتخابات الأولى

أظهرت أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تصدرا الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة بعد انتهاء فرز الأصوات ليتأهلا إلى الجولة الثانية التي تجرى بعد نحو أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان إن ماكرون حصل على 23.75 في المئة من الأصوات، بينما حصلت لوبان على 21.53 في المئة.

كما ذكر البيان ذاته أن المرشح المحافظ فرانسوا فيون حصل على 19.91 في المئة، في حين حصل المرشح اليساري جان لوك ميلينشون على 19.64 في المئة.

وبعد تأهله لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة الفرنسية، طالب ماكرون جميع "الوطنيين" بالاحتشاد خلفه ضد تهديد من وصفهم "بالقوميين".

وتمكن المرشح الشاب من الصعود بثبات في صفوف المؤسسة الفرنسية عندما قرر استغلال مهاراته كمصرفي متمرس في عالم الاستثمار وعقد الصفقات، في عالم السياسة.

وإذا فاز ماكرون، البالغ من العمر 39 عاما، الذي لم يكن معروفا على نطاق واسع قبل أقل من ثلاث سنوات، فسيصبح أصغر رئيس لفرنسا منذ عقود طويلة.

المصدر : سكاى نيوز

شبكةعيونالإخبارية

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