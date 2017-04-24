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احذر تناول عصير القصب في هذه الحالات

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احذر تناول عصير القصب في هذه الحالات احذر تناول عصير القصب في هذه الحالات

أوصى خبراء التغذية بضرورة تناول عصير القصب لما يحتوي عليه من عناصر طبيعية مفيدة لجسم الإنسان، إلا أن خبراء التغذية حذروا من تناوله في هذه الحالات لضرره البالغ بصحة الإنسان، ويقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية، هناك عدة حالات يصيب فيها تناول عصير القصب بمشكلات صحية خطيرة : 
 
- بعض كبار السن يعانون من مرض السلس البولي، ومن شأن عصير القصب أن يزيد المرض سوءًا. 
 
- الافراط في تناول عصير القصب يصيب بتسوس الأسنان، نظرًا لارتفاع نسبة السكر فيه. 
 
- يحذر مرضى البول السكري من تناول عصير القصب، لأنه يساعد على ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يعرضهم لخطر كبير. 
 
- يصيب عصير القصب بمرض هشاشة العظام لجميع الأعمار.
 
 
 

المصدر : صدى البلد

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