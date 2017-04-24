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مجلس النواب : زيادة دعم الفرد إلى 40 جنيهاً .. ننشر التفاصيل

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مجلس النواب : زيادة دعم الفرد إلى 40 جنيهاً .. ننشر التفاصيل مجلس النواب : زيادة دعم الفرد إلى 40 جنيهاً .. ننشر التفاصيل

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل والذي سوف يبدأ من شهر يوليو المقبل، هي موازنة محدودي الدخل ، حيث أن أكثر من 16% من تلك الموازنة موجه إلى فئة محدودي الدخل في شكل دعم للوقود والخبز والكهرباء.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد الفضائية ومن تقديم الإعلامي أحمد موسي بأن عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم ، سوف تسهم في زيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية من 21 جنيه إلى 40 جنيه للفرد.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأنه خلال السنوات ال 7 المقبلة سيكون تم رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء والبنزين للأفراد من ذوي الدخل المرتفع وفئة الاغنياء.

وأكد ياسر عمر على أن الغالبية العظمي من المواطنين سوف تستفيد من الدعم ، حيث سيتم بعد الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية حذف الأفراد غير المستحقين للدعم حتىي يتم إيصال الدعم لمستحقية الفعليين.

 

 

المصدر : فايف

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